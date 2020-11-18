Известный врач обвинил московскую клинику в смерти сестры с COVID-19

Заслуженный врач России, известный пульмонолог Александр Карабиненко обвинил московскую клинику «Медси» в смерти сестры, которая заразилась там COVID-19. Его жалобу на имя главного врача клиники публикует администратор группы «Мнения о здравоохранении» Вячеслав Лавринович в Facebook.

По словам Карабиненко, его сестра Елена Гайдукова делала в «Медси» при Боткинской больнице операцию по удалению рака щитовидной железы первой стадии. При подготовке у нее взяли ПЦР-тест на коронавирус. После операции у Гайдуковой поднялась температура. Ее перевели в «Медси» на Пятницком шоссе, где на основании ПЦР-теста, компьютерной томографии (КТ) легких и клинико-лабораторных признаков подтвердили диагноз COVID-19 с 50-процентным поражением легких. Карабиненко предположил, что коронавирусом его сестра заразилась в клинике, где ей делали операцию.

Спустя несколько дней состояние пациентки ухудшилось, поражение легких достигло 75 процентов, и потребовался перевод в отделение интенсивной терапии. Главный врач ответила отказом на предложение Карабиненко начать оказывать дополнительную медпомощь. Выяснилось, что в клинике не применяются современные методы респираторной поддержки больных с пневмонией при COVID-19 и не работают врачи-пульмонологи и иммунологи, отметил Карабиненко.

«И все это безобразие происходит из-за потребности заработать как можно больше денег на лечении тяжелых пациентов. (Клиника насчитала за лечение более 2 100 000 рублей! И это при том, что оперативное лечение и догоспитальное обследование было оплачено отдельно.) Я это хорошо понимаю, поскольку врачами вашей клиники вопрос о переводе в другую клинику не обсуждался», — рассказал Карабиненко.

Ранее сообщалось, что в результате действий врачей другой московской клиники умерли пять пациентов. Еще одной клиентке медучреждения был нанесен вред здоровью средней тяжести. У организации не было лицензий на медицинские услуги, оказанные трем пациентам. Сестра одной из умерших пациенток рассказала, что врачи вымогали у нее деньги за лечение сестры, у которой диагностировали рак, и препятствовали ее переводу в государственную больницу.