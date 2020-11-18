Красноярских фермеров поддержали миллионами рублей

В Красноярском крае фермеров поддержали 15 миллионами рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства были выделены на компенсацию затрат, понесенных в текущем году, сообщается в репортаже «Вестей».

Уточняется, что большая часть направленной суммы — средства краевого бюджета. Замминистра сельского хозяйства и торговли региона Илья Васильев отметил, что ведомство оказывает серьезную поддержку сельхозпредприятиям в приобретении техоборудования.

«Как самоходных машин, так и прицепных. Зерносушильные комплексы», — рассказал Васильев.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.