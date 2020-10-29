Сотне фермеров Ингушетии выдали гранты на развитие хозяйств

Более сотни фермеров в Ингушетии получили гранты на развитие хозяйств в рамках программы «Агростартап». Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Грантополучатели будут реализовывать проекты по овцеводству, пчеловодству, мясному и молочному скотоводству, птицеводству, а также по выращиванию ягодных и плодовых культур, производству зернобобовых и зерновых культур.

Программа «Агростартап» была создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.