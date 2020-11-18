В России оценили сроки возобновления международных рейсов пассажирских поездов

Замминистра транспорта России Владимир Токарев оценил в беседе с РИА Новости сроки возобновления международных рейсов пассажирских поездов.

По его словам, если с начала 2021 года нормализуется ситуация по COVID-19, могут быть возобновлены международные поезда. Однако если неблагоприятная обстановка сохранится, то рассчитывать на восстановление пассажиропотока в сравнении с уровнем прошлого года будет «трудно», добавил он.

Токарев отметил, что с начала введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, транспортной отрасли пришлось оперативно перестраивать работу, учитывая сокращение объемов грузоперевозок и снижение пассажиропотока.

5 апреля последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест был отменен. Он должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.