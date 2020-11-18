Доисторическую рыбу длиной полтора метра прибило к берегу

В американском городе Верджиния-Бич, штат Виргиния, к побережью прибило редчайшую доисторическую рыбу с длинной мордой и костлявыми пластинами на спине. О необычном животном сообщает издание Daily press.

Длиннорылого осетра заметили люди, гулявшие у побережья океана. Они снимали полутораметровую рыбу на телефоны, пока ее разлагающуюся тушу относило волнами обратно в воду.

Длиннорылый осетр считается живым ископаемым. Эти рыбы появились более 120 миллионов лет назад и застали динозавров. С начала XIX века их начали массово вылавливать ради деликатесной икры. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Это крупная рыба, ее длина может достигать 2,5-3,5 метра, а масса — 160 килограммов. Есть упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 килограммов и даже 365 килограммов.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, снятое дайвером вблизи острова Роатан на Гондурасе, на котором рыба прошлась на плавниках по дну океана. Он заснял короткорылого морского нетопыря.