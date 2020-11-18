Сибирский синхротрон оборудуют за 12,5 миллиарда рублей

На изготовление технологического оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») выделят около 12,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил ТАСС директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Как отмечается, первый авансовый платеж на эти цели в размере 774 миллионов рублей поступит до конца 2020 года. В целом первый контракт, заключаемый на два года, предусматривает выделение 3,63 миллиарда рублей.

По словам замдиректора Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, который назначен единственным изготовителем сложного оборудования для сибирского синхротрона, Евгения Левичева, работы по производству приборов уже начались. В частности, уже в конце следующего года специалисты планируют завершить создание первого пучка линейного ускорителя СКИФ.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.