Слетавшего на бизнес-джете за границу российского министра уволили

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении министра было проведено расследование из-за его путешествия с главой администрации Чердаклинского района области Марией Шпак на бизнес-джете через Лондон в Ниццу.

Ранее, в ноябре, стало известно, что правительство Ульяновской области временно отстранило от должности российского министра и его супругу Марию Шпак. СМИ подсчитали, что такой перелет за границу в одну сторону мог стоить 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).