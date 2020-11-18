Россия
 
Последние новости
Ученый предупредил о новых последствиях перенесенного COVID-19 для организма
Московский пенсионер вызвал проститутку и лишился 250 тысяч рублей 
Аудитор Мень не признал вину в хищении 700 миллионов рублей
Роскомнадзор потребовал вернуть Владимира Соловьева в тренды YouTube
В Коммунарке устранили сбой на кислородной линии
Маргарита Симоньян вызвала «к барьеру» автора фейка про ее книгу «Черные глаза»
Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду
Барецкий прокомментировал разборки на месте ДТП и вступился за пешеходов
Азербайджан обвинил Армению в использовании фосфорных бомб
Новости партнеров
Прослушать новость

Слетавшего на бизнес-джете за границу российского министра уволили

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении министра было проведено расследование из-за его путешествия с главой администрации Чердаклинского района области Марией Шпак на бизнес-джете через Лондон в Ниццу.

Ранее, в ноябре, стало известно, что правительство Ульяновской области временно отстранило от должности российского министра и его супругу Марию Шпак. СМИ подсчитали, что такой перелет за границу в одну сторону мог стоить 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Слетавшего на бизнес-джете за границу российского министра захотели уволить
Отдохнувшего в Ницце во время пандемии российского министра отстранили от работы
Российский министр слетал в отпуск в Ниццу на частном самолете во время пандемии