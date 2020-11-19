В Москве подвели итоги международного чемпионата профмастерства

На прошедшем международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе конкурсанты из Москвы стали лучшими более, чем в половине компетенций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В чемпионате принимали участие в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет, экспертов, делегатов и обозревателей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

«Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий. Мы очень рады, что международный чемпионат профмастерства прошел в этот раз в Москве, и мы можем использовать весь опыт применения дистанционных технологий для проведения такого рода мероприятий. Наши конкурсанты показали достойный результат, став победителями в 10 из 19 компетенциий», — рассказала вице-мэр.

Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников удаленно из Центров управления соревнованиями (ЦУС).

Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Конкурсными площадками выступления российской команды и центрами управления соревнованиями чемпионата BRICS в столице стали ведущие образовательные организации города Москвы. Мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции. На каждой площадке находилось не больше 6 человек, включая конкурсантов и вспомогательный персонал (эксперты конкурсантов, переводчики и так далее), для каждого были обеспечены отдельные места. Конкурсанты сборной Москвы соревновались в 17 из 19 компетенций чемпионата.

По итогам товарищеских соревнований между участниками стран-членов стран БРИКС в каждой из 19 компетенций были определены лучшие конкурсанты и команды от каждой из стран - они стали обладателями титула “Best of Nations”. Лучшими участниками от Российской Федерации по итогам выступления на соревнованиях по 10 компетенциям стали конкурсанты из Москвы. Москвичи победили в таких компетенциях, как: «Аддитивное производство», «Инженерия космических систем», «Интернет вещей», «Интернет-маркетинг», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Машинное обучение и большие данные», «Обслуживание сервисных роботов», «Роботизированная сварка», «Технологии информационного моделирования BIM», «Управление жизненным циклом».

Чемпионат BRICS Future Skills Challenge стал первым в мире международным чемпионатом в очно-дистанционном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах опробовали новые технологические и цифровые решения для чемпионатов профессионального мастерства, разработанные Союзом WorldSkills Russia, а также специальные цифровые платформы партнеров, которые стали площадками для проведения чемпионата.

Столичный регион уже имеет большой опыт проведения масштабных мероприятий такого формата: прекрасно подготовленная материально-техническая база и современное оборудование позволили успешно провести соревнования в рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс 2020, чемпионата «Навыки мудрых» и Московского детского чемпионата KidSkills 2020. В сентябре 2020 года в Москве размещалось самое большое количество центров управления соревнованиями Финала национального чемпионата Ворлдскиллс 2020, в которых эксперты провели дистанционную оценку работ участников чемпионата.

Союз WorldSkills Russia представляет Россию в рабочей группе Делового совета БРИКС по развитию навыков. Одним из ключевых проектов группы в 2020 году является проведение Чемпионата BRICS Future Skills Challenge в очно-дистанционном формате, которое было поддержано лидерами стран БРИКС в рамках XI Саммита в Бразилии.

Чемпионат BRICS Future SkillsChallenge направлен на выявление и развитие перспективных навыков, а также выстраивание сетевого глобального взаимодействия между странами–партнерами в сфере профессионального образования и развития технологий.