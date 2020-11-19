ФСБ потребовала арестовать блогера за терроризм

ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера Алексея Кунгурова, которого обвиняет в содействии террористической деятельности и возбуждении вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранту вменятся статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») и 205.1 УК РФ («Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»). Подробности дела неизвестны.

Адвокат блогера Павел Руснаков заявил Znak.com, что силовики ничего не сообщали ему и не приглашали на допросы и следственные действия. Также ничего не известно о новом деле самому Кунгурову. «Что чекисты нафантазировали, мне неведомо. Я уж год как с Раши свалил, руки коротки меня достать», — заявил он.

Это уже второе уголовное дело против него, напоминает ТАСС. В 2016 году Тюменский областной суд признал блогера виновным в оправдании терроризма за пост с критикой военной операции российских сил в Сирии. Его приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Процесс проходил в закрытом режиме.

В 2019 году Ленинский суд Тюмени арестовал блогера на 15 суток по административной статье за возбуждение ненависти или вражды за пост «Допустимо ли называть русский народ говном?». Освободившись, Кунгуров уехал из России на Украину.