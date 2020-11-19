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«Лукойл» выделит по 10 миллионов рублей семьям сбитых над Арменией летчиков

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Благотворительный фонд «Лукойл» выделит по 10 миллионов рублей семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого 9 ноября 2020 года над территорией Армении, а также дополнительно к этому приобретет для семьи одного из них квартиру в Воронеже, сообщает пресс-служба нефтяной компании, управляющей фондом.

В сообщении также отмечается, что пострадавший член экипажа старший лейтенант Вячеслав Грязин получит от компании помощь в размере 5 миллионов рублей.

В 2016 году «Лукойл» направил средства на воссоздание Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе. В результате в кратчайшие сроки был сформирован новый состав коллектива и возобновлена концертная деятельность.

Кроме того, по совместному решению «Лукойла» и агентства «ЛУКОМ-А» на постоянной основе оказывается помощь семье российского военного летчика, заместителя командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирии.

Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести. Баку признал, что случайно сбил вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».

Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими силами, а также вдоль коридора, соединяющего Армению с Карабахом, будут находиться российские миротворцы.

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