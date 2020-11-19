Украинцев начнут штрафовать за проезд без масок

Жителей Украины начнут штрафовать за проезд без масок, сообщает «Gordonua.com».

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за нахождение в общественных помещениях и транспорте без масок. Таким образом планируется предотвратить распространение коронавируса.

Штраф составит 10-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен).

Ранее сообщалось, что Украина установила новый рекорд по числу зараженных коронавирусом, выявленных за последние сутки. По данным на утро четверга, 19 ноября, в стране зафиксировано 13 357 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии были зарегистрированы более 583 тысяч инфицированных, умерли 10 369 зараженных, вылечились свыше 266 тысяч.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер мэр города Конотоп Александр Луговой. Зеленский получил повторный положительный тест на коронавирус.