Украина поставила новый рекорд по заражению коронавирусом

Украина поставила новый рекорд по числу зараженных коронавирусом, выявленных за последние сутки. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

По данным на утро четверга, 19 ноября, в стране зафиксировано 13 357 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 257 пациентов. Это максимальные показатели с начала пандемии.

Выздоровели 7400 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии на Украине было выявлены более 583 тысяч инфицированных, умерли 10 369 зараженных, вылечились свыше 266 тысяч.

Ранее сообщалось, что на Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, мэр города Конотоп Александр Луговой. Президент Владимир Зеленский получил повторный положительный тест на коронавирус.