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Кремль прокомментировал задержание аудитора Счетной палаты Меня

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Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в курсе дела аудитора Счетной палаты и бывшего министра строительства России Михаила Меня, задержанного накануне, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 19 ноября.

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Песков уточнил, что глава государства пока не делал представление Федеральному собранию о прекращении полномочий аудитора.

Накануне Михаил Мень был задержан по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которой он руководил с 2005 по 2013 год. Перед задержанием члены Совета Федерации лишили Меня неприкосновенности. Бывшему министру инкриминируется статья «Присвоение или растрата в особо крупном размере», ему грозит до десяти лет лишения свободы. Михаил Мень отрицает свою вину.

В Счетной палате заявили, что будут ждать итогов расследования дела.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мень возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018-м он перешел на работу в Счетную палату России.

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