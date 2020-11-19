«Аэрофлот» отдаст все Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует передать самолеты Sukhoi Superjet 100 дочерней авиакомпании «Россия» в течение двух лет. О, том, что компания отдаст 59 самолетов до конца 2022 года, РБК рассказали два источника в группе «Аэрофлот».

По словам собеседников, самолеты будут передавать партиями. Последние десять SSJ-100 «Россия» получит в 2022 году.

Представитель «России» рассказал, что общее количество самолетов у авиаперевозчика увеличится с 54 до более чем 120. При этом он не стал уточнять, какая часть из них поступит от «Аэрофлота», а какую компания получит от лизинговых компаний или производителя, корпорации «Иркут».

13 ноября сообщалось, что в корпорации «Иркут», которая выпускает российские самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet 100, вскоре может смениться генеральный директор. Равиля Хакимова, пришедшего на этот пост в апреле 2019 года, снимут с должности.

Перевод в «Россию» всех лайнеров «Аэрофлота» российского производства, включая Sukhoi Superjet 100 и позднее МС-21, предусмотрен долгосрочной стратегией развития группы до 2028 года, которая была принята летом 2020-го.