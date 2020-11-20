Курс биткоина побил новый рекорд

Курс биткоина достиг отметки 18,6 тысячи долларов, побил новый рекорд стоимости, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Рост котировок по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 3,7 процента. Это наивысший показатель с декабря 2017 года.

До исторического максимума — 20 тысяч долларов за биткоин — первой и самой популярной криптовалюте осталось подорожать на 7,5 процента.

Рост курса биткоина начался в конце сентября. Аналитики связывают его с недостатками существующих платежных систем, а также с началом поддержки со стороны одной из них — PayPal.

При этом некоторые экономисты не исключают скоро падения цены биткоина из-за того, что нынешние держатели будут избавляться от активов, стремясь зафиксировать прибыль. Котировки в этом случае могут снизиться до 12 тысяч долларов за биткоин.