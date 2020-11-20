Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и сделал ее объектом шуток

Популярная американская рэперша Карди Би поделилась видео в откровенном наряде и рассмешила подписчиков из-за того, что ребенок помешал съемке. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На кадрах 28-летняя знаменитость демонстрирует свой образ. Она одета в темно-синий корсет с модным декольте, черные брюки на высокой талии, небольшие серьги и очки прямоугольной формы. В конце видео в кадре появляется дочь исполнительницы Калчер, после чего она вынужденно прекращает съемку. «Я даже не могу быть сексуальной в мирной обстановке», — подписала она пост, который набрал более трех миллионов просмотров.

Фанаты оценили чувство юмора рэперши и сделали ее объектом шуток. «Это моя мама каждый чертов раз, когда я снимаю видео», «Ее переключение с режима Карди на режим мамочки было великолепным», «Не могу перестать смеяться», «Это то, какой я буду мамой в будущем», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что подобная форма декольте стала модным трендом в 2020 году. Речь идет о вещах с асимметричными вырезами на груди, которые в сети прозвали negative space («пустое пространство»), поскольку эксперты сравнивают такое декольте с «отсутствующим пазлом в картине».