Экономические показатели России прошли дно

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) оценили глубину падения экономических показателей в российских регионах. По их мнению, в большинстве субъектов дно уже пройдено, но к докризисным уровням показатели, скорее всего, не вернутся в ближайшее время, передает РИА Новости.

«Ограничительные меры, введенные на фоне осеннего роста заболеваемости, были уже не столь жесткими, как весной, а значит, дно большинства экономических показателей пройдено», — констатировали аналитики. Самое сильное падение зафиксировали в секторе общественного питания, а восстановление быстрее всего идет в рознице.

По итогам второго квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 7,7 процента, к этому добавилась еще и безработица. По мнению экспертов, пандемия отбросила страну по этому показателю почти на десятилетие назад.

Ранее в ноябре в АКРА указывали, что последствия нынешнего кризиса будут для страны мягче, чем от прошлых. Сейчас общий уровень финансового стресса значительно меньше, поэтому у граждан и компаний не так много стимулов к тому, чтобы выводить деньги из банковской системы.