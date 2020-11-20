ФСБ развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что по просьбе Еревана на границе Армении и Азербайджана российские пограничники развернут дополнительные силы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ФСБ выделила дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу, сказал Бортников.

Руководитель ведомства добавил, что по линии спецслужб Армении и Азербайджана установлены необходимые с точки зрения взаимодействия вопросы, осуществляется обмен информацией. «Причем находимся в круглосуточном режиме обмена информацией», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

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