Обнаружен загадочный свет из далекого космоса

Астрономы Нидерландского института космических исследований SRON обнаружили, что сверхъярких галактик в инфракрасном диапазоне в 10 раз больше, чем это предсказывается моделями. Если это подтвердится, то свет от самых дальних сверхъярких галактик нельзя объяснить вкладом звезд. О загадочном открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Согласно общепринятым представлениям, Вселенная возникла около 13,8 миллиарда лет назад, а через три миллиарда лет начали относительно быстро формироваться галактики. Поскольку газа было достаточно, небольшая часть ранних галактик превратилась в сверхсветящиеся галактики с яркостью 10 триллионов Солнц. Наблюдения с помощью телескопа Herschel показали, что эта теория в основном подтверждается. Однако было выявлено, что сверхъярких галактик на ранних этапах жизни Вселенной и в более поздние эпохи — на порядок больше.

Для объяснения этого противоречия исследователи использовали телескоп LOFAR с гораздо более высоким разрешением. Они подтвердили, что сверхъярких галактик действительно больше, чем это предсказывают модели.

Высокая яркость возникает за счет либо активного образования звезд, либо аккреции вещества сверхмассивными черными дырами. В первом случае такие галактики производили бы звезды с общей массой, равной нескольким тысячам солнечных масс в год, что не вписывается в теоретические модели. Таким образом, основной сценарий состоит в энергии, излучаемой при попадании вещества в черные дыры.