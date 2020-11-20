Москвичей предупредили о новых ледяных дождях

Ледяные дожди могут вернуться в Россию, на этот раз они ожидаются на следующей неделе в том числе в столице. Об этом москвичей предупредили в центре «Фобос», сообщают «Метеовести».

Зона замерзающих осадков протянется от востока Черноземья через центральные районы до Поморья и Карелии. «Москву, увы, снова зацепит», — говорится в публикации.

20 ноября в столице оттепели с переходом осадков в снег, на проводах и ветвях деревьев возможны налипания. В выходные будет небольшое похолодание, после чего температура снова повысится. В результате в понедельник-вторник сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут идти несколько дней подряд.

Портал уточняет, что в ближайшие дни погоду в стране будет лихорадить. К субботе холодный воздух из Арктики захватит всю территорию Русской равнины. Метеорологи также прогнозируют усиление ветра от арктического побережья до Причерноморья. На большей части Центрального и Северо-Западного округов скорость ветра превысит 15-20 метров в секунду. С воскресенья придет новый теплый атлантический циклон, который принесет сильный ветер и ледяные осадки.

Ранее в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за прошедших ледяных дождей. Во Владивостоке автомобили, дороги и деревья покрылись ледяной коркой. Без электричества остались более 1700 домов, без отопления и воды — более 1000 домов.