Привязанный ремнем к кровати младенец погиб под Москвой

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») после гибели десятимесячного младенца. Об этом в пятницу, 20 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 19 ноября в городе Одинцово семейная пара обнаружила свою дочь мертвой в колыбели. На шее у погибшего ребенка была заметна странгуляционная борозда. Следователи подозревают, что родители пристегнули девочку ремнем к колыбельной, что впоследствии привело к ее удушению.

7 августа сообщалось, что в Приморье следственные органы возбудили дело по факту гибели восьмимесячного ребенка, родители которого не обратились к врачу после того, как на него пролился кипяток.