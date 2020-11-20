Звезду фильма «Домовой» нашли мертвой в собственной квартире

Российскую актрису Людмилу Князеву нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 20 ноября.

32-летняя внучка звезды фильма «Домовой» Мария обратилась в полицию и рассказала, что ее бабушка не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь квартиры. Сотрудники МЧС отправились в дом к артистке и обнаружили ее лежащей в луже крови.

По словам врачей, на теле 82-летней Князевой нет следов насильственной смерти. Точная причина случившегося будет установлена после проведения после медицинской экспертизы.

Людмила Князева известна по таким фильмам и сериалам, как «Домовой», «Давай разведемся!», «Наша Russia», «Глухарь. Возвращение», «Отчий берег», «Гражданский брак», «Товарищ Сталин» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

18 ноября стало известно о смерти белорусской актрисы театра и кино Любови Румянцевой. О причинах смерти звезды фильма «Альпийская баллада» не сообщалось. Ей было 77 лет.