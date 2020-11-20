МИД прокомментировал санкции США против двух расположенных в России компаний

МИД России прокомментировал санкции США против двух расположенных на российской территории компаний из Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Безосновательные ограничения против наших компаний являются ничем не подкрепленным дискриминационным шагом американской администрации, которая, видимо, пытается таким неуклюжим образом отвлечь внимание общественности от собственного деструктивного поведения на внешнеполитической арене Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

По словам представителя МИД, решение властей США вызывает сожаление. Она подчеркнула, что Вашингтон не предоставил доказательств своим обвинениям.

19 ноября под американские санкции попали российская строительная компания «Мокран» из Санкт-Петербурга и северокорейская «Генеральная торговая компания "Чхолсан"», филиал которой расположен в Москве. В заявлении ведомства говорится, что обе они подали запрос и получили разрешение на выезд из КНДР рабочей силы для труда на российской территории.

Введение санкций означает, что все имущество компаний на территории США должно быть заблокировано. Также американцам или любым лицам на территории США запрещается вести с ними бизнес. Лица, которых заметят в совершении сделок с этими организациями, могут быть внесены в черные списки.