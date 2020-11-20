Британского министра уличили в травле подчиненных

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уличили в травле подчиненных. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на результаты служебного расследования, проведенного советником премьер-министра страны Бориса Джонсона Алекса Аллана.

Как говорится в итоговом докладе, глава МВД обвиняется в унижении подчиненных, предъявлении необоснованных требований и создании «атмосферы страха». Аллан пришел к выводу, что Патель «не всегда соблюдала высокие стандарты кодекса», а некоторые ее действия «могут быть определены как травля».

Предполагается, что доклад с результатами служебного расследования будет опубликован в пятницу, 20 ноября, хотя был предоставлен Джонсону еще два месяца назад. Издание пишет, что публикация документа стала возможной из-за утечки его содержания в СМИ. При этом газета отмечает, что даже после огласки скандала увольнение Прити Патель маловероятно.

Ранее стало известно об избиениях и шантаже «раскулаченных» саудовских принцев в пятизвездочном отеле «Ритц-Карлтон» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где их содержали с ноября 2017-го по февраль из-за подозрений в коррупции. Сотрудники службы безопасности запугивали задержанных под наблюдением двух министров, являющихся доверенными лицами «заказавшего чистку» Мухаммада бен Салман Аль Сауда.