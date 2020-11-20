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Кремль отреагировал на вызов полиции из-за порванного портрета Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, где на вызов из-за порванного портрета президента Владимира Путина отправились пять полицейских. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 ноября.

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Накануне один из депутатов совета муниципального образования Смольнинское порвал портрет главы государства. Он якобы разозлился после обнаружения пропажи принадлежащего ему плаката с поэтом Александром Пушкиным.

«Ну хочется им только посоветовать повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом. Столько вокруг вопросов, которые поважнее будут и которыми нужно заниматься!» — сказал Песков.

На вопрос журналистов, существуют ли инструкций об обязательном размещении портретов Владимира Путина в государственных учреждениях, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

Как ранее рассказала изданию Znak.com депутат муниципального образования Диана Серая, сотрудники администрации не впервые заменяют портрет Пушкина на портрет Путина. «Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — объяснила она суть конфликта.

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