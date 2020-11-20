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Россиянин захотел обменять скрепку на квартиру

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Руслан Чистяков
Руслан Чистяков
Фото: @ruslan_bek1989

Житель Ангарска Руслан Чистяков, остро нуждающийся в улучшении жилищных условий, захотел обменять канцелярскую скрепку на квартиру. Мужчина неоднократно пытался приобрести жилье в ипотеку, но ему всякий раз отказывали в кредите, сообщает НТВ.

Работающий на заводе россиянин планирует обменивать скрепку на разные вещи до тех пор, пока последним предметом обмена не станет заветная квартира. Чистяков уже приобрел скрепку в магазине канцелярских товаров и обменял ее на упаковку цветных карандашей. Карандаши в свою очередь удалось обменять на портативное зарядное устройство, его — на музыкальную станцию с четырьмя микрофонами. За студию мужчина выручил игровую приставку.

«Нам уже предложили много обменов, просто я не хочу пока их раскрывать, в приоритете один обмен, который оценивается в 150 тысяч рублей, — сообщил Чистяков. — У меня вот так вот руки в машине затряслись».

Россиянин рассказал, что порой ему поступают необычные предложения обмена — например, одна женщина хотела сбыть дверь. Кроме того, мужчине предлагали часовой урок по жонглированию булыжниками в Санкт-Петербурге. Пока семья Чистяковых (у россиянина есть супруга и сын) ютится в скромной арендованной «однушке».

Ангарчанин пытается повторить опыт канадца Кайла Макдональда — ему в начале 2000-х удалось обменять красную пластиковую скрепку на двухэтажный дом с тремя спальными комнатами. Цепь обменов сложилась за год. Мужчина прославился на весь мир.

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