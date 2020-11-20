Собянин описал ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин описал ситуацию с коронавирусом в столице, отметив, что она контролируема и управляема. Об этом он заявил на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Он пояснил, что в последние пять дней никакого серьезного всплеска заболеваемости не произошло. «Наоборот, ситуация достаточно стабильная», — пояснил градоначальник, добавив, что в московских больницах растет число свободных коек, хотя сами цифры по количеству госпитализируемых высокие.

Ранее Собянин напомнил, что недавно была ограничена ночная работа баров, ресторанов и ночных клубов, а старшеклассников, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. Помимо этого, отменены массовые новогодние гуляния и праздничные елки. Он заявил, что принимаемые московскими властями решения в связи с пандемией COVID-19 часто были неприятными, но они оказывались эффективными.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6902), Санкт-Петербурге (2394) и Московской области (887). Меньше всего — в Ненецком (10) и Чукотском (3) автономных округах. Полностью выздоровели 24 758 человек, умер 461 человек.