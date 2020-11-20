Узбекистан разместил евробонды на общую сумму 755 миллионов долларов

Узбекистан успешно разместил десятилетние евробонды в долларах на сумму 555 миллионов долларов и трехлетние в узбекских сумах объемом в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Вчера поздно вечером состоялось размещение государственных еврооблигаций Узбекистана сроком на 10 лет в долларах США и впервые выпуск еврооблигаций, номинированных в узбекских сумах с расчетами в долларах США, сроком на 3 года», — сказал Шулаков.

Помимо Газпромбанка в размещении участвовали банки ВТБ, JPMorgan, Citi и Societe General.

Еврооблигации в узбекских сумах размещены в объеме 2 триллионов сум, что составляет около 200 миллионов в долларовом эквиваленте по ставке 14,5 процента на 3 года. Первый вице-президент Газпромбанка также заявил, что размещением создан ценовой ориентир теперь для узбекских компаний и банков для заимствования в национальной валюте.

Долларовый выпуск оказался рекордным, отметил Шулаков: ставка составила 3,7 процента, что ниже дебютного прошлогоднего выпуска Узбекистана на 1,6 процентного пункта.

Порядка трех десятков международных инвесторов проявили интерес к бондам в национальной валюте Узбекистана, и более двадцати из них, включая инвесторов из России, остались в итоговой книге заявок. Бонды в долларах, в свою очередь, привлекли более ста заявок иностранных инвесторов, большинство — из США и Великобритании.