ЦПК опубликовал рейтинг экспертов в сфере волонтерства

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал рейтинг топ-50 наиболее авторитетных и влиятельных экспертов в сфере волонтерской деятельности. Данные приводятся на сайте ЦПК.

«Десятки тысяч волонтеров проекта "МЫВМЕСТЕ" в период пандемии коронавируса оказали помощь сотням тысяч россиян. Пандемия стала беспрецедентным кризисом мирового масштаба, для борьбы с которым потребовались не только силы и ресурсы государств, но и гражданского общества. В этих условиях особую значимость приобрели волонтерские организации и движения, которые помогали и продолжают помогать наиболее уязвимым социальным группам», — говорится на сайте.

На сайте отмечается, что в рейтинг экспертов не попадают лица, принимающие государственные и/или политические решения в исследуемой отрасли, несмотря на то, что они могут попадать под определение эксперта: «Исключение составляют только те субъекты, которых неоднократно отмечало экспертное сообщество в ходе анкетирования».

Для оценивания специалистов использовалась специальная формула. «Каждый критерий рассчитывается индивидуально, сумма оценок по всем критериям и является ИВЭ. Таким образом, максимальная оценка, которую может получить эксперт — 10 баллов», — рассказали в ЦПК.

Рейтинг возглавила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер. Также в пятерку лидеров вошли директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По результатам исследования отмечается, что в рейтинге экспертов доминируют не исследователи и научные сотрудники лабораторий, а руководители и сотрудники практико-ориентированных организаций, занятых в реальном поле. Также не прослеживается доминирование одного из направлений волонтерской деятельности.

«В отличие от других экспертных рейтингов, где наблюдается концентрация специалистов в Москве и Санкт-Петербурге, в рейтинге волонтеров представлены специалисты Самарской, Волгоградской, Калининградской областей и других регионов», — подчеркивается на сайте центра.

Также отмечается, что рейтинг экспертов-волонтеров — первый из составленных в 2020 году ЦПК, в котором большую часть (27 позиций) представляют женщины.

«Большинство участников топ-50 имеют менее 50 упоминаний в СМИ за последние три месяца, что свидетельствует о низком интересе журналистов к их деятельности. Это, в свою очередь, ведет к нехватке информации о волонтерских проектах и волонтерской деятельности», — подытожили на сайте.