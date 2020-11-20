В детском центре в Чечне убрали персонажей Marvel по требованию Кадырова

В детском игровом центре города Курчалой в Чечне после требования главы республики Рамзана Кадырова заменили оформление стен. Теперь вместо персонажей Marvel там изображены национальные герои региона, фотографии публикует РИА Новости.

Видно, что в интерьере появились образы первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев, лидеров Кавказской войны конца XVIII-XIX веков — Шейха Мансура, Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского.

Ранее вместо них были изображены герои американских комиксов — Капитан Америка, Тор, Железный человек, Человек-паук. В ходе инспекции здания глава республики раскритиковал изображения супергероев на стенах. «Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — сказал тогда Кадыров.

Сообщалось также, что руководство игрового центра отказалось заменить изображения персонажей киновселенной Marvel, подчеркнув, что фото главы Чечни в развлекательном центре неуместно. «Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно», — сказал предприниматель.