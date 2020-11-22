Принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти «сердца семьи»

Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram сообщили о смерти их собаки Лупо.

«К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать», — говорится в подписи к снимку умершего питомца.

Лупо часто фигурировал на семейных фотографиях членов королевской семьи. Английский кокер-спаниель родился от собаки, которой владели Майкл и Кэрол Миддлтон, родители Кейт. Он был подарен на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году и, как считается, помог им выбрать имя для принца Джорджа. Как пишет Daily Mail, пара разбросала на полу записки с разными именами, и Лупо выбрал одну из них. Кейт Миддлтон назвала Лупо в честь своей прабабушки по отцовской линии, урожденной Олив Кристианы Луптон.

В начале ноября стало известно, что принц Уильям в апреле переболел COVID-19, но сохранял это в тайне, чтобы не тревожить британский народ. Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям, он был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где продолжал работать удаленно.