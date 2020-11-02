Принц Уильям переболел COVID-19

Герцог Кембриджский принц Уильям в апреле переболел COVID-19, но сохранял это в тайне, чтобы не тревожить британский народ. Об этом пишет The Sun co ссылкой на источник.

По его словам, Уильяма довольно сильно поразил коронавирус, буквально сбив его с ног. Получив положительный результат теста, герцог Кембриджский решил, что должен продолжать работать в обычном режиме. Заболевание протекало тяжело — принцу в какой-то момент было трудно дышать, поэтому все вокруг были напуганы.

При этом Уильям решил сохранить в тайне информацию о своем заболевании, поскольку боялся, что это известие вызовет панику в обществе на фоне новостей о заражении коронавирусом его отца, принца Чарльза, и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям, он был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Примечательно, что в апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков. После 9 апреля он взял семидневный перерыв, но уже 16 апреля по видеосвязи принял участие в открытии больницы «Найтингейл» в Бирмингеме, а затем, 23 апреля, герцог также по видео принял участие в веселом скетче комедийного телешоу Comic Relief с ведущим и актером Стивеном Фраем.

Ранее стало известно, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили нанять экономку. Согласно объявлению, размещенному в интернете, новой сотруднице предстоит работать в Кенсингтонском дворце — резиденции герцога и его семьи. В нем особо подчеркивается, что приближенные королевской семьи должны уметь держать язык за зубами.