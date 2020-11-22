ОАЭ заявили об увеличении своих запасов нефти на 20 процентов

Объединенные Арабские Эмираты объявили об открытии месторождений нефти объемом 22 миллиарда баррелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой запас соответствует шести годам добычи России, США или Саудовской Аравии.

Новые месторождения увеличивают запасы ОАЭ на 20 процентов. Ранее их подтвержденные запасы нефти составляли более 100 миллиардов баррелей.

19 ноября сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты пригрозили выйти из нефтяной сделки в формате ОПЕК+ из-за повышения напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Россией.

В конце лета ОАЭ самовольно нарушили взятые на себя обязательства по ограничению добычи, что вызвало предупреждение со стороны Саудовской Аравии. С того момента ОАЭ высказывают все больше недовольства тем, что, по мнению властей страны, квоты в соглашении распределены несправедливо.