Россия
 
Последние новости
Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Карабаха
В карабахском баре начали продавать коктейль «российский миротворец»
Журналисты пула Байдена получили сообщения с ругательствами в адрес Трампа
Германия прокомментировала выход США из договора по открытому небу
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Лидсом»
СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство
Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией
Билл Гейтс предсказал начало новой пандемии
Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции
Новости партнеров
Прослушать новость

Умирающую от диабета россиянку лечили от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Нижегородской области больную диабетом женщину лечили от коронавируса. В результате пациентка умерла, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на дочь погибшей.

По словам собеседницы издания, семья Натальи Самойловой хотела обратиться в прокуратуру, но важные для следствия документы оказались «утеряны и переписаны». «Вскрытие показало, что легкие у мамы были чистые, что она не болела никаким коронавирусом, а умерла из-за сахарного диабета», — рассказала дочь пациентки и добавила, что хочет справедливости.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что по факту смерти женщины проводится проверка. По его словам, основывать суждения на мнении только лишь из видеообращения не совсем правильно.

«Когда случаются такие эпизоды, мы в любом случае запускаем экспертизу, которая не зависит от работы конкретной медицинской организации», — добавил министр.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Они загубили мою маму». В Нижегородской области женщину лечили от коронавируса, а умерла она из-за сахарного диабета
Трое россиян выпили антисептик и умерли
Врач рассказал о криках о помощи умиравших без кислорода ростовских пациентов