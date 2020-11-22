Умирающую от диабета россиянку лечили от коронавируса

В Нижегородской области больную диабетом женщину лечили от коронавируса. В результате пациентка умерла, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на дочь погибшей.

По словам собеседницы издания, семья Натальи Самойловой хотела обратиться в прокуратуру, но важные для следствия документы оказались «утеряны и переписаны». «Вскрытие показало, что легкие у мамы были чистые, что она не болела никаким коронавирусом, а умерла из-за сахарного диабета», — рассказала дочь пациентки и добавила, что хочет справедливости.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что по факту смерти женщины проводится проверка. По его словам, основывать суждения на мнении только лишь из видеообращения не совсем правильно.

«Когда случаются такие эпизоды, мы в любом случае запускаем экспертизу, которая не зависит от работы конкретной медицинской организации», — добавил министр.