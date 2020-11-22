Ученые сравнили влияние различных волн ограничений на экологию

Ученые сравнили влияние первого и второго локдаунов в Европе, которые были введены из-за распространения коронавируса, на экологию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Copernicus.

Согласно информации исследователей, во время второго локдауна выбросы диоксида азота сократились умеренно или же вовсе увеличились, в то время как во время первого значительно уменьшились. Так, в течение первой волны ограничений уровень выбросов в основных европейских городах упал на 50 процентов. Отмечается, что данные цифры непосредственно связаны с уровнем активности экономики.

Ранее ученые Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана и Института рака Даны-Фарбера в США подтвердили, что люди, которые длительное время подвергаются воздействию загрязненного воздуха, могут с большей вероятностью умереть от COVID-19. Исследователи провели анализ состояния воздуха в дневное время и смертности зараженных коронавирусом в более чем трех тысячах округов США. Оказалось, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе (РМ2,5) на один микрограмм на кубический метр повышало риск смерти на 10 процентов.