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Каждый десятый россиянин не смог найти синонимичное слово «локдауну»

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Каждый десятый россиянин не смог найти цензурную замену слову «локдаун». Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что в ходе исследования гражданам предложили назвать альтернативные варианты иностранного слова. 20 процентов респондентов заменили «локдаун» на «изоляцию», а 15 процентов вспомнили о «карантине».

При этом издание отмечает, что каждый десятый из опрошенных смог назвать синонимичное слово «локдауну», только исходя из личного запаса ненормативной лексики.

Помимо этого, 7 процентов россиян заявили об «ограничении», 5 процентов назвали «самоизоляцию», 4 процента — «блокировку». 2 процента респондентов сказали, что это «запрет» и «домашний арест». При этом 3 процента опрошенных ответили, что аналогов англоязычному «локдауну» в русском языке нет.

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