Российский бизнесмен оставил миллионный залог по делу о наркотиках и сбежал

Бывшего главу крупнейшего в России производителя угля — компании «Сибантрацит» — 46-летнего Максима Барского объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он был задержан после прилета из Нью-Йорка в Москву с наркотиками и отпущен под залог в один миллион рублей. На суде Барский сдал грин-карту, загранпаспорт и имеющиеся авиабилеты в США. Тем не менее, по данным телеканала, бизнесмен сбежал из России в Белоруссию, откуда улетел в Лондон.

29 октября сообщалось, что в ходе таможенного досмотра в багаже у Барского нашли курительные стики с марихуаной и около 10 таблеток с модафинилом. В общей сложности у него изъяли 0,85 грамма запрещенных веществ, что расценивается как партия крупного размера. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков в крупном размере»).

Барский с 2018 по 2020 год занимал пост гендиректора «Сибантрацита» по приглашению бывшего владельца компании Дмитрия Босова, который покончил с собой весной. Барский также был зампредом ТНК-ВР, управляющим директором West Siberian Resources, гендиректором Matra Petroleum, членом совета директоров Delivery Hero.