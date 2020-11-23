Автобус с рабочими перевернулся на российской трассе

На трассе в Усть-Илимске Иркутской области перевернулся автобус, перевозивший рабочих теплоснабжающего предприятия. Десять человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

ДТП произошло утром в понедельник, 23 ноября. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал на обочину, что повлекло опрокидывание транспортного средства. Всего в автобусе находилось 22 человека, большинство из них доставили на работу другим транспортом.

Трое человек находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в результате ДТП с рейсовым автобусом в российском Калининграде погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Среди погибших был ребенок.