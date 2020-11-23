У семьи российского генерала украли миллионные сбережения и наградное оружие

У семьи умершего генерал-полковника Следственного комитета России (СКР) украли 300 тысяч долларов и наградное оружие, но правоохранительные органы не хотят расследовать хищение. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Преступление было совершено пять лет назад, сразу после смерти руководителя Главного организационно-инспекторского управления СКР Анатолия Короткова. К нему домой пришел мужчина, который представился родным следователем Сергеем Нетесовым. Он попросил семью выдать ему 300 тысяч долларов, что на тот момент составляло 18 миллионов рублей.

«Следователь» подкрепил свою просьбу угрозами, сказав, что у родных генерала будут проблемы, если они не поделятся с ним семейными сбережениями. Они попросили расписку у визитера и отдали ему деньги. При этом «следователь» еще забрал наградное оружие и патроны.

С тех пор дочь генерала пытается вернуть похищенное. Она выяснила, что незваный гость не был следователем, он до 2019 года числился членом Общественного совета при управлении СКР по Краснодарскому краю. Однако в МВД посчитали, что здесь нет ничего криминального, заявив семье генерала, что Нетесов забрал у них свои деньги, а его подпись на расписке не принадлежит ему.