В Санкт-Петербурге у участников массовой драки после ссоры в родительском чате изъяли два пистолета — газовый и травматический. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает РИА Новости.

По предварительным данным полиции, в конфликте участвовали две компании мужчин, около 10 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»), одного из участников, 28-летнего мужчину, задержали. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

22 ноября сообщалось, что участники родительского чата после конфликта забили «стрелку» и устроили массовую драку с применением травматического пистолета. Инцидент произошел на проспекте Тореза в Выборгском районе, он попал на видео.

В МВД заявили, что причиной стала личная неприязнь между участниками. Были задержаны шесть человек, после доставки в полицию родители отказались от взаимных обвинений. Пострадавших нет.