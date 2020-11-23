Россия
 
Последние новости
Названы регионы России с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
Трогательная встреча семьи с пропавшей шесть лет назад собакой попала на видео
Европе пообещали «долгие годы боли»
Призер Олимпиады пожаловался на беспредел со стороны WADA
Алиев за рулем броневика въехал на отошедшие Азербайджану земли
Названы два лучших наряда женщин королевской семьи за год
Предсказаны главные мишени хакеров в 2021 году
Актер из «Краха инженера Гарина» переехал в Израиль ради богатства и стал бомжом
Рыжий из «Иванушек» остался без квартиры
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин назвал признак улучшения ситуации по коронавирусу в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация по COVID-19 в Москве улучшается и последние две недели заметно сглаживание процесса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс».

В качестве признака улучшения Собянин назвал количество вновь выявленных заболевших за последнюю неделю в шесть процентов. Он добавил, что загрузка коечного фонда составляла около трех процентов и это также способствует стабилизации ситуации.

В запасе у города есть еще около пяти тысяч коек для пациентов с коронавирусом, уточнил мэр. Их общее число составляет 17 тысяч, половина — в резервных госпиталях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить