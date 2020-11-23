Собянин назвал признак улучшения ситуации по коронавирусу в Москве

Ситуация по COVID-19 в Москве улучшается и последние две недели заметно сглаживание процесса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс».

В качестве признака улучшения Собянин назвал количество вновь выявленных заболевших за последнюю неделю в шесть процентов. Он добавил, что загрузка коечного фонда составляла около трех процентов и это также способствует стабилизации ситуации.

В запасе у города есть еще около пяти тысяч коек для пациентов с коронавирусом, уточнил мэр. Их общее число составляет 17 тысяч, половина — в резервных госпиталях.