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Собянин объяснил сложность ситуации с пандемией коронавируса

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ситуация с коронавирусом сейчас сложнее, чем весной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает «Интерфакс».

«C такой продолжительностью, [по сравнению с] весной, мы не сталкивались. Сегодня более продолжительная по сложности ситуация», — объяснил он. Мэр столицы также добавил, что показатели по заболеваемости коронавирусом достигли очень высокой планки, но ситуация под контролем.

Собянин отметил, что весной пик заболеваемости удалось сбросить за счет жестких карантинных мер, но сейчас, «сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно, живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом».

Ранее мэр столицы заявил, что принимаемые московскими властями решения в связи с пандемией COVID-19 часто были неприятными, но они оказывались эффективными. Он также заметил, что победа над пандемией близка.

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