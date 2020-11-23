Российские компании пожаловались на новые претензии от властей

Российские компании пожаловались на массовые отказы властей в учете расходов на выплату процентов по займам. Это касается продавцов и производителей электроники, уточняет РБК.

Фирмы уверены, что переплачивают налог на прибыль из-за отказа ФНС считать расходами выплаты процентов по займам внутри группы. В ответ на новые претензии власти говорят, что такие схемы могут быть способом ухода от налогов.

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Налоговики воспринимают внутригрупповое финансирование как получение необоснованной налоговой выгоды. По словам руководителя группы по разрешению налоговых споров КПМГ Андрея Ермолаева, многие споры по этому вопросу завершаются поражением компаний и доначислением налога на прибыль.

Ранее в ноябре стало известно, что российские компании влезли в рекордные долги: объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, достиг триллиона рублей. Уточняется, что льготы от государства в связи с пандемией коронавируса, в частности отсрочка по кредитам, не решили всех проблем малого бизнеса, и они могут проявиться вновь после отмены мер поддержки.

В октябре 2020 года индекс оптимизма российских компаний, который с 2009-го рассчитывает IHS Markit, рухнул до рекордного минимума в плюс шесть процентов. Бизнес перестал ждать лучшего на фоне экономической неопределенности, и сейчас настроения оказываются куда мрачнее, чем были летом.