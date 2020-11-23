США предрекли потерю лидерства на нефтяном рынке впервые в истории

США в следующем году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, уступив Китаю, который увеличивает свои мощности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Как отмечается в публикации, Соединенные Штаты были лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века. Однако уже в 2021 году эту позицию займет Китай, предрекли эксперты. Смена лидера может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строится по меньшей мере четыре нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США подобные предприятия закрываются.

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По данным агентства, суммарная мощность китайских нефтеперерабатывающих предприятий может составить 1,2 миллиона баррелей в сутки, что сопоставимо нефтепереработки всей Великобритании. При этом отмечается, что мировой спрос на топливо снизился из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, поэтому объемы добычи и переработки нефти тоже пришлось уменьшить. Сокращение составило рекордные 1,7 миллиона баррелей в сутки, и больше половины пришлось на американские предприятия.

Ранее таможенное управление Китая опубликовало статистику, согласно которой страна с января по октябрь 2020 года увеличила импорт нефти на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го, а импорт газа — на 4,7 процента. Китай начал скупать нефть и газ на фоне резкого обрушения цен на энергоносители. В связи с этим он потратил только 150,17 миллиарда долларов, что на 24,5 процента меньше, чем год назад.

С января по сентябрь этого года китайская экономика выросла на 0,7 процента. Международный валютный фонд (МВФ) отмечал, что Китай станет единственной из крупнейших экономик мира, которая покажет рост по итогам 2020 года.