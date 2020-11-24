Нелепая ошибка в рекламе ресторана развеселила интернет

Пользователи сети высмеяли нелепую ошибку в рекламе ресторана индийской кухни, расположенного в Лондоне. Об этом сообщает The Mirror.

Объявление появилось на сайте британского сервиса доставки Foodhub. Автор рекламы забыл добавить апостроф в название ресторана, поэтому вместо Anu's Kitchen («Кухня Ану») получилось Anus Kitchen («Кухня Анус»). Иронии добавил тот факт, что клиентам предлагалась 15-процентная скидка на «прямой заказ» из кафе.

«Вот почему пунктуация так важна», — написал один из юзеров, заметивший нелепую ошибку. Многие другие интернет-пользователи не смогли удержаться от шуток по поводу названия ресторана. «Никакие знаки препинания не исправят ситуацию», — заметил комментатор. «Вход в ресторан сзади», — добавил другой юморист.

Журналисты связались с создателями ресторана и выяснили, что ошибка была сделана по вине сервиса доставки. Более того, авторы рекламы также поместили не те блюда на постер.

Ранее в сети прославился охранник магазина, который по ошибке брызнул в глаза ребенку дезинфектор. Мужчина хотел достать термометр, но вместо этого случайно поднес к голове ребенка распылитель жидкости с дезинфицирующим средством внутри и нажал на рычажок, после чего удалился.