На Чукотке ускорили интернет

В Чукотском автономного округе компании «Мегафон» выделили дополнительные каналы связи, чтобы увеличить скорость передачи данных в регионе. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

Как пояснили в правительстве, пропускная способность выделенных каналов будет достигать 500 мегабит в секунду. «Проект обеспечивает решение важной стратегической задачи — повышения уровня доступности интернета для жителей полуострова», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что стоимость интернет-тарифов на Чукотке к августу 2020 года снизилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом — на 44 процента. Добиться такого показателя удалось за счет заключения соглашения между правительством Чукотки и Минкомсвязью о софинансировании услуг операторов связи, предоставляющих доступ в интернет на территории региона.

Удешевление стоимости интернет-тарифов на Чукотке предусмотрена федеральной программой «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициатива президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей.