Умер зараженный коронавирусом директор КБ «Южное»

На Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. Об этом 24 ноября сообщил офис президента страны, пишет издание «НВ».

Как сказано в сообщении, Дегтярев был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.

«Он понимал, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды», — заявили в офисе президента.

Дегтяреву было 69 лет. В КБ «Южное» он начал работать в 1975 году после окончания Ленинградского механического института. Он возглавил предприятие в 2010 году.

С начала пандемии на Украине заразились коронавирусом почти 648 тысяч человек, умерли 11 263, выздоровели около 300 тысяч.