Великобритания решила ударить по Huawei и своим компаниям

Правительство Великобритании решило внести в парламент проект о штрафах до 133 тысяч долларов в день за установку оборудования Huawei, пишет Financial Times. Новая мера может нанести удар как по китайской корпорации, так и по британским предприятиям.

Меры будут приниматься в отношении британских компаний, которые нарушат постановление о поэтапном выводе из национальных сетей оборудования Huawei. Цель новой инициативы — помешать попыткам британских телекоммуникационных гигантов обойти закон и использовать уже закупленное оборудование Huawei в сетях 5G.

В июле этого года власти Великобритании пришли к выводу, что дальнейшее участие Huawei в создании инфраструктуры 5G поставит под угрозу британский бизнес и безопасность пользователей. Из-за этого национальные операторы связи лишились возможности закупать оборудование у китайской корпорации. Предполагается, что полностью заменить оборудование Huawei удастся к 2027 году.

Huawei попал под санкции весной прошлого года, когда президент США Дональд Трамп внес компанию в черный список. Американским компаниям запрещено сотрудничать с Huawei. Телекоммуникационный гигант под давлением санкций США решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов в ноябре.