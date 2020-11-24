Попова заявила о возможной опасности людей с иммунитетом к коронавирусу

Человек с иммунитетом к коронавирусу может быть переносчиком инфекции. О возможной опасности таких людей заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По словам Поповой, носитель при этом может не заболевать и не иметь клинических проявлений наличия вируса. Она добавила, что ученым предстоит выяснить, может ли такой человек заразить окружающих.

Попова указала, что вирус обнаруживается на слизистой оболочке носа и на задней клетке глотки, причем во втором случае его в два раза больше.

Ранее Попова заявила, что после встречи с коронавирусом у человека может снизиться уровень антител, но они не могут пропасть полностью. Она добавила, что после встречи с инфекцией в организме остается иммунный ответ, а ситуация запоминается, чтобы в следующий раз быстро отреагировать на возбудитель заболевания и уничтожить его.

За последние сутки В России выявили 24 326 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 23 226 выздоровления и 491 летальный исход. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 634 671 выздоровление и 37 031 летальный исход.