Врачи объяснили сложность выявления рака на ранней стадии

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сложность выявления рака на ранних стадиях.

Специалист заявил, что врачам иногда тяжело распознать ранние признаки заболевания, поскольку россияне редко обращаются за медицинской помощью. «Это уже менталитет», — указал Каприн. При этом он отметил, что в России «живут замечательные люди, несмотря на некоторые сложности в плане обследования».

«Мы все равно талантливые и придумаем, как нам обойти даже наши рекомендации и не прислушиваться к ним», — подчеркнул врач. Он пояснил, что чем раньше человек обратит внимание на первые симптомы рака, тем больше вероятность удачного исхода лечения.

Ранее Каприн назвал ранние симптомы рака. По его словам, чем раньше человек обратит внимание на симптомы заболевания, тем выше вероятность удачного исхода. Каприн посоветовал обращаться к врачу при повышенной температуре, кровяных выделениях и болях в теле. Врач отметил, что особенно следует обратить внимание на температуру, которая не сопровождается симптомами простуды.